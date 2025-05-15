1. Balık Burcu

Balıklar aşırı hassas, sezgisel ve hayalci yapılarıyla tanınır. Ne yazık ki bu özellikler, onları gerçek dünyanın sertliği karşısında savunmasız bırakır.

En çok nerede zorlanıyorlar?

* Yanlış kişilere güvenmek

* Hayal kırıklığı döngüsünden çıkamamak

* Kendilerine zarar verecek fedakarlıklar yapmak

İç dünyaları ne kadar zengin olursa olsun, dış dünyada şans bir türlü yüzlerine gülmez. Sıkça “neden hep ben?” sorusuyla baş başa kalırlar.

2. Başak Burcu

Aşırı mükemmeliyetçi yapıları, onları en çok kendileriyle mücadeleye sokar. Detaylara takılıp büyük resmi kaçıran Başaklar, çoğu zaman fırsatları değerlendiremeden ellerinden kayıp gittiğini fark eder.

En çok nerede zorlanıyorlar?

* Yaptıkları işlerin görünmez kalması

* Kendilerine yüklenmeleri

* İnsanların hatalarını düzeltmekten yorgun düşmeleri

Başaklar genellikle sistem kuran ama sistemin içinde boğulan kişilerdir. Şans kapılarını çaldığında bile o kapıyı açmadan önce “temiz midir acaba?” diye düşünebilirler!

3. Yengeç Burcu

Duygusal hafızaları çok güçlüdür. Geçmişe takılı kalmaları, karşılarına çıkan fırsatları gölgede bırakır. Ailevi sorumluluklar ve duygusal bağlar arasında sıkışıp kalan Yengeçler, isteseler de özgürce ilerleyemezler.

En çok nerede zorlanıyorlar?

* Geçmişi geride bırakmakta

* İnsanlara güvenip sonra hayal kırıklığına uğramakta

* Aile içinde yaşanan krizlerle baş etmekte

Ne yazık ki duygusal bagajları o kadar ağırdır ki, yeni başlangıçlar hep yarım kalır.