UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kart cezalısı kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kalede şans verdi.

Karşılaşmaya şok bir başlangıç yapan milliler 26 dakikada 3 gol yedi… Peş peşe yenilen gollerin ardından kaleci Altay Bayındır’a da hem tribünden hem de sosyal medyadan tepki yağdı.

İKİNCİ YARIYA DA HATAYLA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısına golle başlasak da hemen ardından bir gol daha yedik. Altay Bayındır'ın hatalı pasının ardından Cambiaghi soldan geldi ve topu Tonali'ye çıkardı. Tonali'nin şutu direkten döndü, dönen topu Esposito tamamladı. İtalya farkı yeniden 3'e çıkardı. Dördüncü golün ardından top Altay’ın ayağına her geldiği an tribünlerden ıslık sesi geldi.