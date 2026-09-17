Oyuncu Hande Erçel, yeni reklam çekimi için alışılmışın dışında bir imajla takipçilerinin karşısına çıktı. Platin sarı peruk takan 32 yaşındaki oyuncu, yeni görüntüsüyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

HANDE ERÇEL SARŞIN OLDU

32,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni çekiminden kareler paylaşan Hande Erçel, sarı saçlarıyla dikkat çekti.

İlk bakışta imaj değişikliğine gittiği düşünülen oyuncunun saçlarının aslında platin sarı renkli bir peruk olduğu ortaya çıktı.

BEĞENİLER YERİNE ELEŞTİRİLER GELDİ

Erçel’in yeni görüntüsü sosyal medyada her zamanki gibi yoğun ilgi görürken, bu kez yorumların bir bölümü oyuncunun imajını beğenmedi.

Sarı perukla çekilen fotoğrafların ardından “Ne yaptın sen?” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar yeni görüntünün Hande Erçel’e yakışmadığını savundu.

SERENAY SARIKAYA’YA BENZETİLDİ

Hande Erçel’in çekim sırasında verdiği bazı pozlar ise Serenay Sarıkaya’nın daha önce verdiği pozları akıllara getirdi.

Erçel’in paylaşımındaki benzer pozlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından Sarıkaya’nın geçtiğimiz aylardaki fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.