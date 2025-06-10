En son rahmetli Ferdi Zeyrek ile Apolitik konuşmuştuk. Bakın neler söylemişti.
- Güne başlarken bir ritüeliniz var mı?,
Son iki yılda çok yoğun seçim dönemleri geçirdiğimiz için ne yazık ki çocuklarımla pek ilgilenemiyorum. O nedenle sabah ilk iş çocuklara bakıyorum, sarılıp, öpüp hızlıca evden çıkıyorum
- En son hangi kitabı okudunuz?
Sevgili Daron Acemoğlu’nun “Ulusların Çöküşü” kitabını okudum. Çok beğendim. Herkese de okumasını tavsiye ederim.
- En son hangi filmi izlediniz?
Siyaset ve politika sahnesine çıkınca ilginiz de bu alana kayıyor. House of Cards dizisine başlamıştım ama bitirememiştim. Bu diziyi bitirdim.
- En sevdiğiniz ses ne sesi?
Ben deniz aşığı bir insanım. O nedenle su ve dalga seslerini çok severim. Kendimi bulduğum yer diyebilirim.
- En çok dinlediğiniz üç şarkı?
Müzeyyen Senar’dan; “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey”, Ahmet Kaya’dan; “Kum Gibi”, Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”.
- Türkiye bir şarkı olsa hangisi olurdu?
Bu dönem için; “Kurtuluş yok tek başına” sanırım. Zira bir arada yaşamak, birlikte mücadele etmek, ortak ülkü için çabalamak çok kıymetli. Müreffeh bir toplum yaratacaksan bu hep birlikte olacak.
- Aşka inanır mısınız?
Aşka inanırım. Her faninin mutlaka bu ilahi duyguyu tatmasını isterim. İnsanı son derece beslediğini, olgunlaştırdığını düşünürüm. Âşık olmayan biri sevgiyi de bilmez.
- Kırmızı çizginiz nedir?
Ailem ve ülkem. İkisi için yapamayacağım şey yok.
- En sevdiğiniz yemek?
Ispanağı çok severim. Ama etli hiçbir yemeğe de hayır demem
- Asla yemem dediğiniz bir şey var mı?
Hak yemem Bu elbette işin esprisi. Yemek konusunda çok seçici değilim.
- Sizi ne heyecanlandırır?
Başarı duygusu beni çok heyecanlandırır. O nedenle yeni başlangıçları çok severim. Hele hele bir de zorluk derecesi de yüksekse, o zaman iki kat motive olurum, heyecanım yükselir.
- Yağmur mu, güneş mi?
Aslında ikisi de. Yağmur sonrası güneş mesela. Çok severim. Ya da çok sıcak geçen bir dönemin sonunda yağan yağmur. İkisini ayırt etmem.
- Güz mü, ilkbahar mı?
İlkbahar. Yeniliği, yeniden başlangıcı, tazeliği ve canlılığı seviyorum.
- İnsanlarda en sevmediğiniz üç hareket?
Riyakârlık, samimiyetsizlik ve tembellik.
- Geçmişe dönerek birine bir şey söyleme şansınız olsa kime, ne söylersiniz?
Sorular “Apolitik” ama 19 Mart öncesine gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza; “etme” derdim.
- Size şu anda telefonsuz üç gün verseler ne yaparsınız?
Yelkenli tekne ile denize açılırdım. Suya, denize ve rüzgara bırakırdım kendimi.
- Yeniden dünyaya geldiniz ve seçme şansınız var, kim olmak istersiniz?
Sanırım yine kendim olmak isterdim. Zira yapacağım daha çok şey var. Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem.
- Herhangi bir enstrüman çalar mısınız?
Maalesef öyle bir yeteneğim yok. Ama şarkılara iyi eşlik ederim.
- Kaç yaşına kadar yaşamayı dilersiniz?
80’i görmek isterim. Sonrası sağlıklı olmamıza bağlı. Ama asla elden, ayaktan düşmek, başkasına yük olmak istemem.