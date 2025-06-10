En son rahmetli Ferdi Zeyrek ile Apolitik konuşmuştuk. Bakın neler söylemişti.

- Güne başlarken bir ritüeliniz var mı?,

Son iki yılda çok yoğun seçim dönemleri geçirdiğimiz için ne yazık ki çocuklarımla pek ilgilenemiyorum. O nedenle sabah ilk iş çocuklara bakıyorum, sarılıp, öpüp hızlıca evden çıkıyorum

- En son hangi kitabı okudunuz?

Sevgili Daron Acemoğlu’nun “Ulusların Çöküşü” kitabını okudum. Çok beğendim. Herkese de okumasını tavsiye ederim.

- En son hangi filmi izlediniz?

Siyaset ve politika sahnesine çıkınca ilginiz de bu alana kayıyor. House of Cards dizisine başlamıştım ama bitirememiştim. Bu diziyi bitirdim.

- En sevdiğiniz ses ne sesi?

Ben deniz aşığı bir insanım. O nedenle su ve dalga seslerini çok severim. Kendimi bulduğum yer diyebilirim.

- En çok dinlediğiniz üç şarkı?

Müzeyyen Senar’dan; “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey”, Ahmet Kaya’dan; “Kum Gibi”, Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”.

- Türkiye bir şarkı olsa hangisi olurdu?

Bu dönem için; “Kurtuluş yok tek başına” sanırım. Zira bir arada yaşamak, birlikte mücadele etmek, ortak ülkü için çabalamak çok kıymetli. Müreffeh bir toplum yaratacaksan bu hep birlikte olacak.

- Aşka inanır mısınız?

Aşka inanırım. Her faninin mutlaka bu ilahi duyguyu tatmasını isterim. İnsanı son derece beslediğini, olgunlaştırdığını düşünürüm. Âşık olmayan biri sevgiyi de bilmez.

- Kırmızı çizginiz nedir?

Ailem ve ülkem. İkisi için yapamayacağım şey yok.

- En sevdiğiniz yemek?

Ispanağı çok severim. Ama etli hiçbir yemeğe de hayır demem

- Asla yemem dediğiniz bir şey var mı?

Hak yemem Bu elbette işin esprisi. Yemek konusunda çok seçici değilim.

- Sizi ne heyecanlandırır?

Başarı duygusu beni çok heyecanlandırır. O nedenle yeni başlangıçları çok severim. Hele hele bir de zorluk derecesi de yüksekse, o zaman iki kat motive olurum, heyecanım yükselir.

- Yağmur mu, güneş mi?

Aslında ikisi de. Yağmur sonrası güneş mesela. Çok severim. Ya da çok sıcak geçen bir dönemin sonunda yağan yağmur. İkisini ayırt etmem.

- Güz mü, ilkbahar mı?

İlkbahar. Yeniliği, yeniden başlangıcı, tazeliği ve canlılığı seviyorum.

- İnsanlarda en sevmediğiniz üç hareket?

Riyakârlık, samimiyetsizlik ve tembellik.

- Geçmişe dönerek birine bir şey söyleme şansınız olsa kime, ne söylersiniz?

Sorular “Apolitik” ama 19 Mart öncesine gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza; “etme” derdim.

- Size şu anda telefonsuz üç gün verseler ne yaparsınız?

Yelkenli tekne ile denize açılırdım. Suya, denize ve rüzgara bırakırdım kendimi.

- Yeniden dünyaya geldiniz ve seçme şansınız var, kim olmak istersiniz?

Sanırım yine kendim olmak isterdim. Zira yapacağım daha çok şey var. Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem.

- Herhangi bir enstrüman çalar mısınız?

Maalesef öyle bir yeteneğim yok. Ama şarkılara iyi eşlik ederim.

- Kaç yaşına kadar yaşamayı dilersiniz?

80’i görmek isterim. Sonrası sağlıklı olmamıza bağlı. Ama asla elden, ayaktan düşmek, başkasına yük olmak istemem.