Sağlıklı yaşam ve kilo verme süreçlerinde vücutta biriken fazla sıvıyı atmak büyük önem taşıyor. Mutfaklarda ödem söktürücü denilince akla yıllardır ilk olarak yeşil çay veya kiraz sapı gelse de beslenme uzmanları ve fitoterapi uzmanları ezber bozan bir uyarıda bulundu. Zayıflama kürü yapanların sıklıkla tükettiği bu popüler çayların aksine, hücresel düzeyde ödemi en hızlı söken ve metabolik hızı tavan yaptıran asıl bitkinin biberiye olduğu ortaya çıktı.

SİNDİRİMİ VE METABOLİZMAYI ANINDA HIZLANDIRIYOR

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, biberiye çayının içerdiği yüksek rosmarinik asit ve güçlü antioksidan bileşikler sayesinde vücuttaki dolaşımı doğrudan uyardığı saptandı. Sindirim sistemini anında rahatlatan ve bağırsak haraketlerini düzenleyen bu özel bitki, dokular arasında biriken tuzu ve sıvıyı böbrekleri yormadan dışarı atmaya yardımcı oluyor. Yeşil çayın yarattığı olası çarpıntı veya tansiyon dalgalanmalarına kıyasla daha dengeli bir etki sunması da uzmanların ilk sıraya bu çayı koymasını sağlıyor.

DÜZENLİ TÜKETİMDE ŞİŞKİNLİĞİ BAKIŞTA BİTİRİYOR

Özellikle sabah saatlerinde aç karnına veya öğün aralarında tüketilen bir fincan biberiye çayı, gün boyu oluşan karın ve bacak bölgesindeki şişkinliği kısa sürede minimize ediyor. Kan şekerini dengeleyici özelliği sayesinde ani tatlı krizlerinin de önüne geçen bu özel demleme yöntemi, diyet listelerinin yeni gözdesi haline geldi. Uzmanlar, doğru demlenmiş bir fincan biberiye çayının haftalarca içilen diğer ödem çaylarından çok daha hızlı sonuç verdiğini vurguluyor.