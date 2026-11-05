WUZHEN – ÇİN

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wuzhen, tarihi kanalları ve su kenarına sıralanmış geleneksel evleriyle tanınıyor. Taş köprüler ve tekneler kentin karakteristik görüntüsünü oluşturuyor. Diğer örneklerden farklı olarak Wuzhen tamamen su üzerinde kurulu değil; kara yolları da bulunuyor. Ancak tarihi merkezindeki kanallar, yerleşimin en belirgin özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.