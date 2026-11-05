Özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki bu sıra dışı yerleşimler, günlük yaşamın suyla nasıl şekillenebileceğini gösteriyor. Kimi yerlerde evler ahşap kazıkların üzerinde yükselirken kimi yerlerde insanlar sazlardan yapılmış yüzen adalarda yaşıyor. İşte dünyanın en ilginç su yerleşimleri...
GANVIÉ – BENİN
Afrika'nın Venedik'i olarak bilinen Ganvié, Benin'deki Nokoué Gölü üzerinde kurulu. Evlerin büyük bölümü suya çakılan ahşap kazıklar üzerinde yükseliyor. Yerleşimde ulaşımın temel aracı kanolar ve motorlu tekneler. Alışverişin bir bölümü de tekneler üzerinde gerçekleştiriliyor.
TONLÉ SAP – KAMBOÇYA
Kamboçya'daki Tonlé Sap Gölü çevresinde bulunan köylerde su seviyesine göre şekillenen bir yaşam sürdürülüyor. Bazı evler yüzer platformlar üzerine inşa edilirken bazıları yüksek ahşap direkler üzerinde bulunuyor. Gölün su seviyesi mevsimlere göre değiştiğinden yerleşimlerin görünümü de yıl boyunca farklılaşıyor.
KO PANYI – TAYLAND
Tayland'ın Phang Nga Körfezi'nde bulunan Ko Panyi, denizin üzerine kurulmuş bir balıkçı köyü. Evler, restoranlar ve dükkânlar kazıklar üzerinde yükseliyor. Köyün en şaşırtıcı özelliklerinden biri ise su üzerindeki platforma inşa edilmiş futbol sahası.
KAMPONG AYER – BRUNEİ
Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da bulunan Kampong Ayer, dünyanın en büyük geleneksel su yerleşimlerinden biri. Binlerce kişinin yaşadığı bölgede evler ahşap geçitlerle birbirine bağlanıyor. Geleneksel görünümüne rağmen yerleşimde elektrik, su ve internet gibi modern hizmetler bulunuyor.
Günün Trend Haberleri
UROS ADALARI – PERU
Peru'daki Titicaca Gölü'nde yaşayan Uros toplulukları, totora adı verilen sazlardan oluşturdukları yapay adalarda hayatlarını sürdürüyor. Evler, tekneler ve adaların zeminleri bu sazlardan yapılıyor. Zamanla yıpranan yüzeylere yeni saz katmanları eklenerek adalar ayakta tutuluyor.
WUZHEN – ÇİN
Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wuzhen, tarihi kanalları ve su kenarına sıralanmış geleneksel evleriyle tanınıyor. Taş köprüler ve tekneler kentin karakteristik görüntüsünü oluşturuyor. Diğer örneklerden farklı olarak Wuzhen tamamen su üzerinde kurulu değil; kara yolları da bulunuyor. Ancak tarihi merkezindeki kanallar, yerleşimin en belirgin özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.
MAKOKO – NİJERYA
Nijerya'nın Lagos kentindeki Makoko, lagünün üzerine kurulmuş ahşap evleriyle dikkat çekiyor. Yerleşimin su üzerindeki bölümlerinde sokakların yerini kanallar alıyor. İnsanlar evlerine ve iş yerlerine kanolarla ulaşırken, çocukların okula gitmek için de tekneleri kullandığı bölgeler bulunuyor.
INLE GÖLÜ – MYANMAR
Myanmar'daki Inle Gölü çevresinde yaşayan topluluklar, suyun üzerine kurulu ahşap evlerde hayatlarını sürdürüyor. Bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise göl üzerinde oluşturulan yüzen sebze bahçeleri. Ulaşımın büyük bölümü uzun ve dar teknelerle gerçekleştiriliyor.
ABERDEEN YÜZEN KÖYÜ – HONG KONG
Hong Kong'un Aberdeen Limanı, geçmişte teknelerde yaşayan balıkçı aileleriyle ünlüydü. Yüzen evler ve geleneksel balıkçı tekneleri uzun yıllar bölgenin karakteristik görüntüsünü oluşturdu. Günümüzde teknelerde yaşayanların sayısı geçmişe göre oldukça azalmış olsa da liman bu kültürün izlerini taşıyor.
NZULEZU – GANA
Gana'daki Tadane Gölü üzerinde bulunan Nzulezu, tamamen ahşap kazıklar üzerine kurulmuş bir köy. Evler birbirine ahşap yürüyüş yollarıyla bağlanıyor. Köye ulaşmak için ziyaretçilerin mangrovlarla çevrili su yollarından kanoyla geçmesi gerekiyor.
CHAMPU KHANGPOK – HİNDİSTAN
Hindistan'daki Loktak Gölü'nde yaşayan bazı aileler, su bitkilerinin oluşturduğu doğal yüzen adacıkların üzerine evler kuruyor. Phumdi adı verilen bu bitki kütleleri, hem yaşam alanı hem de balıkçılık faaliyetleri için kullanılıyor.
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