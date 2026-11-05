Özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki bu sıra dışı yerleşimler, günlük yaşamın suyla nasıl şekillenebileceğini gösteriyor. Kimi yerlerde evler ahşap kazıkların üzerinde yükselirken kimi yerlerde insanlar sazlardan yapılmış yüzen adalarda yaşıyor. İşte dünyanın en ilginç su yerleşimleri...

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