Fit kalmak, şişkinlikten kurtulmak ve güne enerjik başlamak isteyenlerin ilk tercihi uzun süredir yulaf kaseleri veya market raflarını süsleyen granolalar oluyordu. Ancak işlenmiş granolaların gizli şeker yükü ve yulafın bazı hassas bünyelerde yarattığı gaz ve şişkinlik problemi, sağlıklı beslenme dünyasında yeni arayışları beraberinde getirdi. Yapılan son çalışmalar, mutfaklarımızda sessiz sedasız bekleyen kadim bir tohumun tüm bu popüler kahvaltılıkları geride bıraktığını kanıtladı.

MİDEDE JEL KALKANI OLUŞTURUYOR

Keten tohumu, sıvı ile temas ettiği anda yapısındaki çözünür lifler sayesinde zengin bir jel tabakası meydana getiriyor. Sabahları yoğurdun veya ılık suyun içine eklenen tek bir kaşık öğütülmüş keten tohumu, sindirim kanalını adeta koruma altına alarak tembel bağırsakları dakikalar içinde harekete geçiriyor. Mideyi uzun saatler boyunca tok tutan bu doğal kalkan, gün içinde aniden bastıran tatlı krizlerini ve kontrolsüz atıştırma ataklarını tamamen sonlandırıyor.

YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEN OMEGA-3 DEPOSU

Yulaftan çok daha güçlü bir antioksidan ve bitkisel Omega-3 kaynağı olan bu minik tohumlar, vücuttaki hücresel iltihabı azaltırken metabolizmanın temel çalışma hızını artırıyor. Düzenli tüketildiğinde ödem birikimini engelleyen ve göbek bölgesindeki inatçı yağların parçalanma sürecine destek veren keten tohumu, sindirim sisteminde yarattığı hafiflikle sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline geliyor.