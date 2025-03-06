Bir beslenme uzmanı, Akdeniz tarzı kahvaltının sağlıklı bir seçenek olabileceğine dikkat çekti. Geleneksel İspanyol kahvaltısı, ekmek, sızma zeytinyağı, jambon ve domates gibi temel besinlerle hazırlanıyor ancak uzman, sabah öğünlerinin birleştirilerek "gıda alımını uzatma" fikrinin de altını çizdi.

İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), kahvaltının önemine dikkat çekerek süt ürünleri, tahıllar, meyve, yağlar ve tereyağının diyetlerde yer alması gerektiğini belirtirken, bunların dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

VÜCUDA FAYDALI BİR "MELODİ"

Endokrinoloji ve Beslenme uzmanı Dr. Antonio Escribano, sağlıklı bir kahvaltının, vücuda faydalı birçok bileşeni bir araya getirdiğini belirtti, özellikle zeytinyağı, jambonun proteinleri ve domatesin likopenini vücuda faydalı bir "melodi" olarak tanımladı. Kahvaltının büyük miktarlarda olmaması gerektiğine dikkat çekerken,"Bazen insanların ayakkabı tabanı gibi devasa bir tost yiyip üzerine bolca yağ döktüklerini görüyorum. Bu kalori yükü getirir ve kilo alımına yol açar" dedi.

Kahvaltıya süt ürünleri eklemenin de önemli olduğunu belirten uzman, A, D ve K vitaminlerini almak için küçük bir bardak tam yağlı süt öneriyor. İçindeki yağ, vücuda gerekli vitaminleri sağlar. Bunun yanı sıra, bu kahvaltının bir anda tüketilmesi gerekmediğini, sabah boyunca süt veya yoğurt tüketilebileceğini ekledi.