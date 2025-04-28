Dünya tarihinde en az 180 kez manyetik kutuplar tersine döndü. Bu olaylar sırasında manyetik alan zayıflıyor ve kozmik radyasyon Dünya'ya daha yoğun şekilde ulaşıyor. Ortalama 41 bin yıl önce meydana gelen Laschamps sapması sırasında, manyetik alanın gücünün yaklaşık %90 oranında azaldığı, ozon tabakasının ciddi şekilde tahrip olduğu ve zararlı UV ışınlarının yeryüzüne ulaştığı düşünülüyor.

Bu koşullar, çıplak ciltte cilt kanseri, bağışıklık sistemi zayıflaması ve doğum kusurlarına yol açabilecek folat eksikliği riskini artırdı.

AŞIBOYASI VE ÖZEL GİYSİLERİN ROLÜ

Araştırmalar, bu dönemde Homo sapiens’in mağara kullanımının arttığını ve aşıboyası kullanımının yaygınlaştığını gösteriyor. Aşıboyası, UV ışınlarına karşı doğal koruma sağlıyordu. Aynı zamanda vücuda uygun dikilmiş giysilerin de bu dönemde ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu yenilikler, Homo sapiens'in tehlikeli radyasyona karşı korunmasına yardımcı oldu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Agnit Mukhopadhyay, "Manyetik korumanın zayıfladığı bölgeler, erken Homo sapiens etkinlikleriyle büyük ölçüde örtüşüyor" diyerek bulgularını özetliyor.

NEANDERTALLER NEDEN YOK OLDU?

Uzun süre, Neandertallerin Homo sapiens ile savaş veya rekabet sonucu yok olduğu düşünülüyordu. Ancak Homo sapiens'in Avrupa’ya, Neandertallerin ortadan kaybolmasından yaklaşık 100 kuşak önce geldiği biliniyor.

Bu da farklı bir açıklamayı gündeme getiriyor. Neandertallerin daha az koruyucu giysilere ve aşıboyasına sahip olması, hayatta kalma şanslarını azaltmış olabilir.

Dr. Raven Garvey, "Neandertaller ile modern insanlar arasındaki küçük farklar bile büyük sonuçlar doğurmuş olabilir" diyor.

Bu araştırma doğrudan kanıt sunmuyor, ancak Laschamps sapması gibi olayların etkilerini modelleyerek yeni hipotezler üretiyor.