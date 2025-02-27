İspanya’daki Alcalá Üniversitesi’nden biyolojik antropolog Mercedes Conde-Valverde, araştırmanın sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, "Neandertal evriminin tam bir resmini elde etmek için geniş bir fosil koleksiyonunu inceledik" dedi.

Conde-Valverde, erken ve geç dönem Neandertaller arasındaki çeşitlilik kaybının “özellikle çarpıcı ve net” olduğunu belirterek, bunun güçlü bir popülasyon daralması kanıtı sunduğunu ifade etti.

Bu bulgular, daha önce yapılan araştırmalarla büyük ölçüde örtüşüyor. Önceki çalışmalar, Avrupa’daki Neandertallerin nüfusunun önemli ölçüde azaldığını ve bu durumun popülasyon değişimleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak bilim insanları, bu daralmanın Güneybatı Asya'da yaşayan Neandertaller için de geçerli olup olmadığının belirsiz olduğunu söylüyor. Özellikle Shanidar bölgesinde yaşamış Neandertallerin aynı süreci yaşayıp yaşamadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Araştırmacılar, bu bölgedeki Neandertallerin kafataslarına erişemedikleri için aynı modelin burada geçerli olup olmadığını belirleyemediklerini ifade etti. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu bölgedeki Neandertallerin de benzer bir nüfus daralması yaşayıp yaşamadığını anlamak açısından kritik önem taşıyor.

Neandertallerin nüfus yapısındaki değişimler, türlerinin yok oluş sürecinde etkili olmuş olabilir. Genetik çeşitliliğin azalması, çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneklerini kısıtlamış ve insan türüyle olan rekabetlerinde zayıflamalarına neden olmuş olabilir.