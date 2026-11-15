Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nebahat Çehre, meslektaşı Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin konuştu.

Daha önce gazetecilerin, "Sizce Türk sineması mı denmeli yoksa Türkiye sineması mı denmeli?" sorusunu yanıtlayan Çehre'nin açıklamalarının net anlaşılmadığı savundu.

ÜÇ KEZ 'TÜRK SİNEMASI' DEDİ

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Çehre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimelerde bana küçük bir oyun oynamış.

Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması!

Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu."

Nebahat Çehre'nin paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

Usta oyuncu Haluk Bilginer, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Türkiye sineması" şeklinde düzeltme yaparak yanıt vermişti.

Bu sözlerin ardından başlayan sanat dünyasında tartışma yaşanmıştı.