Unutulmayan dizi yapımları arasında yer alan ‘Muhteşem Yüzyıl’, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide Valide Sultan karakterine hayat veren Nebahat Çehre ile Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU İkilinin buluşma öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hayranlarından da yoğun ilgi gördü. Çehre ve Uzerli’nin yıllar sonraki buluşması sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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