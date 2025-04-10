İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde binlerce genç hukuksuzca olan bu kararı protesto etmiş, bu protestolarda bazı gençler tutuklanmıştı. Tutuklanan gençler için çok sayıda sanatçı destek mesajları paylaştı, bu isimler arasına oyuncu Nebahat Çehre de katıldı.

Çehre Instagram'da yaptığı paylaşımda "Çocuklarımı içeriden çıkarın! Kalbim de, ruhum da dayanmakta ve anlamakta zorlanıyor. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İSTERDİM Kİ SANATI SİYASETTEN DAHA ÇOK KONUŞALIM"

Nebahat Çehre, mesajının devamında toplumsal birlikteliğe ve ortak değerlere vurgu yaptı:

"Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir BİZ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz, her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk, yine kuracağız."

Kanının son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlerin yanında olacağına vurgu yapan Çehre, "İsterdim ki bir sanatçı olarak, sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım; ne yazık ki zor ama inancım hep var hep de var olacak" diye yazdı.

"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Çehre, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Ben Cumhuriyet kadınıyım. Hepiniz gibi ben de kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım."

"Birbirimize karşı empati duyduğumuz sağduyunun kalbimizden ve aklımızdan çıkmayacağı güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yüreğim sizinle güzel çocuklarım."