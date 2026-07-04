Yaklaşık sekiz yıldır televizyon projelerinde yer almayan usta oyuncu Nebahat Çehre, yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisinde rol alan deneyimli oyuncu, uzun bir aranın ardından yeni bir yapımla setlere dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugüne kadar kendisine gelen birçok dizi teklifini kabul etmeyen Nebahat Çehre, bu kez yapımcı Polat Yağcı ile el sıkıştı. Poll Films imzasını taşıyan yeni proje için anlaşma sağlayan oyuncu, yeni sezonda televizyon ekranlarında olacak.

'DÜĞÜNÜMÜZ VAR' KADROSUNA KATILDI

Nebahat Çehre, yeni sezonda yayınlanacak Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Komedi türünde hazırlanan yapımda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncu, Feryal karakterine hayat verecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni dizinin kadrosunda Nebahat Çehre'nin yanı sıra Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi sevilen isimler de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni sezonda izleyiciyle buluşması bekleniyor.