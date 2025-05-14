Türkiye'de yatırım ortamının giderek zorlaştığını söyleyen B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, yüksek faiz politikalarını eleştirdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi olan iş insanı, "Yatırımın önündeki en büyük engel faiz. Bu oranlarla üretim yapmak mümkün değil" dedi. Döviz kurunun baskılandığını da belirten Nebati, bazı ürünlerin üretimini Çin'e kaydırdıklarını ve Çin’e yatırım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Türkiye için yatırımcı turuna çıkan mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şu sıralar Londra'da yatırımcılarla temaslarda bulunuyor.

ÜRETİMİ ÇİN'E TAŞIMIŞLAR

"Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak çok zor" diyen Nebati, döviz kurlarının baskılanması ve yüksek faiz nedeniyle bazı ürünleri Çin'de üretmek zorunda kaldıklarını, Çin'e yatırım yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

"Tek engelimiz yüksek faizler, inşallah sonuna geliriz artık bu işin" diyen Nebati, "Faiz ortamından dolayı yatırımlar askıya alındı. Umarım en kısa zamanda faiz belasından kurtuluruz" dedi.

11 MAĞAZA KAPANDI 22 MAĞAZA AÇILDI

Nebati, son 3 yılda eskiyen 11 mağazayı kapattıklarını ancak 22 mağaza açtıklarını söyledi.

Nureddin Nebati'nin bakanlığı döneminde yüksek enflasyona rağmen faizler düşürülmüş ve kur krizi yaşanmıştı. "Yeni Çin olacağız" diye çıkılan yolda dış ticaret açığında rekorlar kırılmış, seçimlerin kazanılmasının ardından bakanlık koltuğuna Mehmet Şimşek oturmuştu.

HEDEFLERİ 100 MİLYON DOLARLIK CİRO

Seyidullah Nebati, 2030 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylerken yıl sonunda dolar kurunun 43, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 32, enflasyonun yüzde 29 olmasını beklediğini de dile getirdi.