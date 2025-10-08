Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan, "Köln'ün babası" lakaplı organize suç örgütü olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı hakkında karar çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Coşkun Necati Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
OLAY
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.