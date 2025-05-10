Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş, sarı-kırmızılılara trasnfer müjdesi verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Necati Ateş, iki dünya yıldızının Galatasaray'da forma giyeceğini iddia etti.

'BİR GÜN GELECEKLER'

Necati Ateş, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade ederek iki oyuncunun da gelecekte Sarı-kırmızılılara imza atacağını söyledi.

İki yıldız için iddialarda bulunan Ateş "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum. İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar. Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar." dedi.