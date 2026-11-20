Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nikah, davetliler arasında yer alan tanınmış isimlerle de gündeme geldi.

AYNI KAREDE BULUŞTULAR

Nikah töreninde Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, oyuncu Necati Şaşmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız da bir araya geldi. Üç ismin birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.

POLAT ALEMDAR'IN SON HALİ MERAK UYANDIRDI

Uzun zamandır kamuoyunda pek fazla görünmeyen Necati Şaşmaz'ın törende objektiflere yansıyan görüntüleri de gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, Şaşmaz'ın önceki görüntülerine kıyasla kilo aldığı görüldü.