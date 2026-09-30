4 Aralık 1929’da İstanbul’da doğan Zincirkıran, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi’nde eğitim gördü ancak sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Londra’da gazetecilik eğitimi aldıktan sonra 1950’de mesleğe başladı. Hürriyet’te Orta Doğu muhabirliği, Ankara temsilciliği ve Genel Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1969’da Günaydın gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği’ne geçen Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek ödülü sahibiydi.

Ailesi ve dostları katıldı

Zincirkıran’ın anma törenine eşi Neriman Zincirkıran, çocukları Ceyhun ve Sedat Zincirkıran, torunları Verda, Necati Sedat ve Ali Zincirkıran ile diğer aile üyeleri katıldı. Dostları Başkurt Okaygün ve Prof. Dr. Esfender Korkmaz da Zincirkıran ailesini yalnız bırakmadı.

Törende Zincirkıran’ın meslek yaşamı ve gazeteciliğine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Zincirkıran’ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Benim öz abim sayılırdı. Günaydın'da beraber çalıştık aile gibiydik. Aile havasının getirenlerden biri de Necati Zincirkıran'dı. 1984'te Günaydın'a girdim. İkinci gün kendisiyle tanıştım. Ondan sonra bir hoca gibi hepimizi eğitti. Onun gazeteciliği kadar ağabeyliği de dostluğu da eşsizdi. Herkesi severdi herkes de onu sayardı. Kendini kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Işıklar içinde uyusun.”

Başkurt Okaygün ise Zincirkıran’ın gazeteciliğinin yanı sıra eğitmen yönüne dikkat çekerek, “Çok önemli bir eğitmen ve gazeteciydi. Uzun yıllarımız birlikte geçti. Ruhu şad olsun” dedi.

Zincirkıran, ailesi, meslektaşları ve dostlarının katıldığı törenle ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.