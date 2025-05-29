A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’taki son iki maçına hazırlanıyor.

İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcular Fatma Şahin ile Kader Hançar, Esenler Erok Stadı’ndaki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, İrlanda karşılaşmasının hem Türkiye hem de rakip için büyük önem taşıdığını belirterek, “Oyuncularımın motivasyonu ve oyun disiplini yüksek. Bu maçı kazanarak grubu 2’nci sırada tamamlayarak play-off şansımızı sürdürmek istiyoruz. 3’üncü sıraya düşmeden bu seviyede kalmak istiyoruz” dedi.

İstanbul’daki taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik direktör, “Tribünlerde sizleri görmek istiyoruz. Bu takım sizler için oynuyor. Desteğiniz bizi bir adım öne taşıyor, gelin bu coşkuyu birlikte yaşayalım” diyerek sözlerini noktaladı.

Rakibin fiziksel olarak daha üst seviyede olduğunu vurgulayan Kıragası, “İlk maçta topun daha çok İrlanda’da kalmasının nedeni buydu. Bizim ligimizin temposu ve fizik gücü bu düzeye ulaşmakta zorlanıyor. Ama avantajımız şu, 4 Mayıs’ta ligimiz sona erdi, oyuncularımız özel programlarla çalıştı ve kampa dinlenmiş döndüler” ifadelerini kullandı.

Kıragası, İrlanda maçına dair taktik planlarını da paylaşarak, “Topun bizde kalacağı, geçiş oyununu etkili oynayacağımız bir karşılaşma planlıyoruz. Kazandığımız topları doğru değerlendirecek alternatiflerimiz var. İrlanda deplasmanında 1-1’i bulabileceğimiz çok net bir pozisyonu kaçırdık, bu bizi üzmüştü. Ama oyuncularımın oyun hakimiyetine ve mücadelesine güveniyorum” sözlerini sarf etti.

FATMA ŞAHİN: YARIN HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ

Milli kaleci Fatma Şahin ise kampın atmosferine ve takımın hazırlık sürecine değindi. “Kampın ilk maçına çıkıyoruz. Fiziksel ve mental olarak çok çalıştık. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takımız. Birbirimizi iyi tanıyoruz, saha içinde güvenimiz tam” dedi.

Taraftarlara özel bir mesaj da gönderen Şahin, “Bugün son taktik antrenmanımızı yapıyoruz. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklediğinde yukarı çıkıyoruz. Bunun tek sebebi onların enerjisi. Yarın herkesi tribünlere bekliyoruz” diye konuştu.

KADER HANÇAR: İRLANDA'DAKİ MAÇI TELAFİ ETMEK İÇİN SAHADAYIZ

Kadronun hücum oyuncularından Kader Hançar ise, İrlanda mağlubiyetinin ardından yarınki maçın anlamının daha da büyüdüğünü vurguladı.

Hançar yaptığı açıklamada, “Bu maç bizim için hayati öneme sahip. İrlanda’da mağlup olmuştuk. Bu kez sahamızda oynuyoruz ve telafi edeceğimize inanıyoruz” dedi.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Milliler, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Esenler Erok Stadı’nda antrenman yaptı. Antrenman öncesi Necla Güngör Kıragası takımla konuşma gerçekleştirdi.

Top çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İrlanda maçının taktik idmanları ile devam etti.