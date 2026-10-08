Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uygur'un vefat haberini oğlu Behzat Uygur ve Süheyl Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.

Behzat Uygur yaptığı açıklamada, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygur'un cenazesinin 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.

1952 yılında tiyatro sanatçısı Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat hayatı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.

Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde ve Anadolu turnelerinde bulundu.

Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu oldu.

Çiftin oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.