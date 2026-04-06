Selçuk Yöntem'in diziden ayrılma nedeni, yapımın suç unsurlarını ele alış biçimiydi. Dizide şiddet içeren olayların hızlı bir şekilde birbirini takip etmesi ve suç işleyen karakterlerin çoğu zaman herhangi bir ceza almadan yoluna devam etmesi, kendisini oldukça rahatsız etmişti.

"HERKES BİRBİRİNİ ÖLDÜRÜYOR, KİMSEYE BİR ŞEY OLMUYOR"

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programında konuşan Yöntem, şu ifadeleri kullandı: “Dizide herkes birbirini öldürüyor ama kimseye bir şey olmuyor. Bu durum özellikle genç izleyicilerde 'Ben de yapabilirim' düşüncesini oluşturuyor. Suç işleyen karakterlerin mutlaka bir bedel ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden diziye tepki gösterdim ve projeden ayrıldım.” Usta oyuncu, dizinin özellikle gençler üzerinde olumsuz etki bıraktığını ve bu durumun kendisini vicdanen rahatsız ettiğini ifade etti.

Yöntem, kariyerinde en önemli gördüğü projeleri ise Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi ve Üzgünüm Leyla olarak belirtti.