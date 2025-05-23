Ali Can POLAT

6 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini söyleyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşma yaptı. Yıldız’a karşı yapılan protestolarda ise 6 öğrenci tutuklandı. Tutuklu öğrencilerden Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mina Pelit’in annesi Özlem Tutar, SÖZCÜ’ye konuştu. Şeker hastası kızının ve tüm tutuklu gençlerin sesini duyurmak iseyen Tutar, “Suç bile olmayan sebepler yüzünden gençlerimiz tutuklanıyor” dedi.

ÖĞRETMENİMİZİ İSTİYORUZ

Mina’nın staj yaptığı kreşteki çocukların bile “Mina öğretmenimize resim çizmek istiyoruz” dediğini söyleyen anne Özlem Tutar, “Kızım hem okuyup hem çalışıyor. Çalıştığı parayla ve aldığı bursla geçiniyor. Türkiye bin 430’uncusu oldu, sabahlara kadar ders çalıştı. Zaten şeker hastası çocuk. Bu çocuğu hiç suçu yokken tam 5 saat ters kelepçeyle aç ve susuz bekletmişler. Şimdi İngilizce ders kitaplarını vermiyorlar” ifadelerini kullandı. Kızı Mina’nın şu an en büyük derdinin final sınavları ve bursu olduğunu söyleyen Tutar, “Ben burada, kızım Silivri’de dik duruyor. Şu an en büyük derdi final sınavları için mazeret dilekçesi vermek. Yurt başvurularını kaçırmaktan korkuyor.

MUHABBET KUŞU İSTEDİ

Avukatına ‘Burada hiç hayvan yok bana muhabbet kuşu getirebilir misin?’ diye soran bir çocuk, hiç yatarı olmayan bir suçtan hapis yatıyor. Hakimin tatilinin bitmesini bekliyor” dedi. Anne Tutar, Mina’nın eylemde olmadığını protesto sonrası bilgisayarını almak için gittiğinde abluka içinde kaldığını belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan Tutar, “Gençlerimizi küstürmeyin, onlara zulmetmeyin” diye konuştu.

Fazıl Say Duysun

Mina’nın arkadaşları, Mina’ya 1001 Mektup projesiyle yazılan mektupları Mina’nın sevdiği şarkılarıyla seslendiriyor. Mina’nın Fazıl Say’ın Kumru Sonatı’nı çok sevdiğini söyleyen Anne Özlem Tutar, “Umarım Fazıl abisi de onu duyar. Mina’nın ve diğer gençlerimizin hepimize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.