Dünya Kupası heyecanında sona doğru yaklaşıyoruz… Bugün ve yarın oynanacak olan maçlardan sonra finalin adı belli olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak.

70 bin kişilik Dallas Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Barton yönetecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Merakla beklenen diğer maçta da yarın Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak TSİ 22.00’de başlayacak.

İKİ MAÇ FİYATI ARASINDA UÇURUM VAR

Dev maçlar öncesi iki karşılaşmanın da bilet fiyatları arasındaki uçurum dikkat çekiyor. TicketData.com verilerine göre, İspanya-Fransa mücadelesi için en düşük bilet fiyatı 1.325 dolar seviyesinde bulunuyor. Son üç günde yüzde 26 gerileyen bu fiyat, diğer yarı finale kıyasla oldukça düşük kaldı.

ARJANTİN-İNGİLTERE MAÇININ FİYATLARI YÜZDE 34 ARTTI

Arjantin-İngiltere maçının en düşük bilet fiyatı son üç günde yüzde 34 artarak 2 bin 841 dolara yükseldi. Arjantin taraftarlarının kitlesi ve Messi faktörünün karşılaşmaya ilgiyi artıran etkenler arasında gösteriliyor.

FİNAL BİLETİ CEP YAKIYOR

Pazar günü New York-New Jersey Stadyumu'nda oynanacak finalin en düşük bilet fiyatı ise 6 bin 760 dolar olarak belirlendi