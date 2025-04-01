Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle kağıt para taşımak zorlanırken; kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber küresel olarak kartlı harcamalarda ciddi oranda artış yaşandı.

Finans Uzmanı İslam Memiş, enflasyona rağmen yeni banknotların niçin basılmadığına açıklık getirerek dijital paralara geçiş sürecinin hız kazanacağını vurguladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Memiş, konuşmasında şunları kaydetti:

"DİJİTAL PARALARA GEÇİŞ DÖNEMİ HIZLANDIRILABİLİR"

Dünyada dijital paralarla ilgili büyük bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Merkez bankaları kendi dijital para projelerini hazırladı hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte, dijital paralara geçiş süreci başlayacak.

Özellikle ABD’de, Donald Trump ve Elon Musk’ın planları doğrultusunda Amerikan Merkez Bankası (FED) lav edilerek çalışan sayısı azaltılacak. Bu zamanlarda Merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik itibarsızlaştırma süreci yaşanabilir ve sonunda küresel olarak merkez bankalarının etkisi azaltılarak dijital paralara geçiş dönemi hızlandırılabilir.

"KAĞIT PARA TEDAVÜLDEN KALKIYOR"

2030 yılına kadar kağıt para kullanımının büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle, Türkiye’de 200 TL’lik banknotun değerinin artırılmaması (örneğin 500 TL veya 1000 TL’lik banknot basılmaması) dijital paraya geçişin bir göstergesi. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor.

Avrupa Merkez Bankası, 2019 yılında 500 Euro’luk banknotların üretimini durdurmuştu.

Şimdi ise 2026 yılında 200 Euro’luk banknotların üretimini sonlandırmayı planlıyor.

ABD’de ise en yüksek banknot olarak 100 dolar kalacak. Türkiye de benzer bir sürece girebilir.

200 TL’lik banknot yerine maksimum 100 TL’lik banknot basılabilir.

Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı."