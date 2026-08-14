Sistem, klasik tarım ağlarından farklı çalışıyor. Normal ağlarda amaç böceklerin geçemeyeceği kadar küçük gözeneklerle fiziksel bir engel oluşturmakken kırmızı ağlarda renkten ve ışığın değişmesinden yararlanılıyor. Güneş ışığı ağdan geçerken bitkilerin böcekler tarafından algılanma biçimi değişiyor.

BÖCEKLER BİTKİYİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Birçok böcek beslenebileceği ve yumurtalarını bırakabileceği bitkileri bulurken görme duyusundan yararlanıyor. Yapraklardan yansıyan ışık ve farklı dalga boyları, böceklerin bitkiyi tanımasına yardımcı oluyor.

Kırmızı ağ ise bu görsel ortamı değiştiriyor. Bitki aynı yerde durmasına rağmen zararlı böceklerin onu uygun bir hedef olarak algılaması zorlaşıyor. Böylece böcekleri öldürmek yerine bitkiye ulaşmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Denemeler özellikle Japonya'da yaygın olarak yetiştirilen Kujo Negi adı verilen yeşil soğan çeşidi üzerinde gerçekleştirildi. Bu bitki, soğan tripsi olarak bilinen ve ürünlere zarar verebilen küçük böceklerin saldırısına karşı oldukça hassas.

BÖCEK İLACI KULLANIMI YÜZDE 50'YE KADAR AZALDI

Kırmızı ağlarla korunan alanlarla geleneksel yöntemlerin kullanıldığı tarlalar karşılaştırıldığında, ağların bulunduğu bölümlerde daha az zararlı böcek ve daha düşük bitki hasarı tespit edildi.

En dikkat çekici sonuçlardan biri ise ilaçlama ihtiyacında ortaya çıktı. Bazı deneme alanlarında böcek ilacı kullanımı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında azalırken ürünlerin ticari kalitesi korunabildi. Üstelik daha geniş gözenekli kırmızı ağlarda da olumlu sonuç alınması, etkinin yalnızca böcekleri fiziksel olarak engellemekten kaynaklanmadığını gösterdi.

Yöntemin yaygınlaşması halinde yalnızca kullanılan kimyasal miktarının azaltılması değil, yararlı böceklerin korunması ve zararlıların böcek ilaçlarına karşı direnç geliştirme riskinin düşürülmesi de hedefleniyor. Araştırmacılar kırmızı ağların tek başına bütün zararlıları ortadan kaldıracak bir çözüm olmadığını ancak tarımda kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı azaltabilecek ek bir koruma yöntemi olabileceğini değerlendiriyor.