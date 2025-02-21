Yemek tutkunu bir kişi sebzeleri pişirmeden önce neden mutlaka iyice yıkamanız gerektiğini gösteren oldukça dikkat çekici bir sebep paylaştı.

Brokoli, vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin olması ve kolayca farklı yemeklere uyarlanabilmesi nedeniyle oldukça popüler bir sebze ve aynı zamanda iltihap önleyici özelliklere, bağışıklık sistemini desteklemeye ve kan şekeri düzenlemeye yardımcı özelliklere sahiptir. Ancak bir sosya medya kullanıısının paylaştığı video, bu sebzeyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir gerçeği gözler önüne serdi. Kullanıcı, brokoli çiçeğini bir tabağa vurarak gösterdi ve hareketin sonucunda birçok küçük siyah böceklerin çıktığı görüldü.

Videoyu izleyenler, gördükleri manzara karşı dehşete düşerken, bir takipçi " brokolimi hiç temizlemediğime inanamıyorum” diye şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı izleyiciler ise sebzeleri temizlemek için karbonat ve sirke kullanmaya başladıklarını paylaştı.

BROKOLİYİ BÖYLE PİŞİRİN

Öte yandan brokolinin nasıl pişirileceği de aslında düşündüğünüz kadar basit olmayabilir. Bazı gurmelerin şaşkına döneceği bir pişirme tekniği, sebzeleri haşlamadan veya buharda pişirmeden önce doğramamayı içeriyor. Bu tüyoyu sosyal medya kullanıcısı Sidney paylaştı ve doğru pişirme yöntemini keşfetti. Sidney, brokoliyi kaynar suya attığında çiçekleri aşağıya doğru yerleştirip 10 dakika bekledikten sonra saplarını kolayca kesiyor.