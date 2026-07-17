Cengiz KARAGÖZ

Kartalkaya faciasında yazarımız Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yüce Ata Türkmen’i de kaybetmiştik. Nedim Türkmen’in kardeşi Avukat Özgür Türkmen, Ankara yürüyüşlerinin 6’ncı gününde gazetemize konuştu.

‘HAYATIM BİTTİ’

Türkmen, yaşadıkları acının ardından adalet mücadelesi verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Bolu’dan eve dört tabutla geldim. 21 Ocak 2025, hayatımın yarısının yok olduğu gündür. Nedim abim, SÖZCÜ TV’de ve SÖZCÜ Gazetesi’ndeki köşesinde eleştirdiği usulsüzlüklerin kurbanı oldu.”

‘İDDİANAME YOK’

Acılarını yaşamaya fırsat bulamadan dava peşine düştüklerini belirten Türkmen şöyle devam etti:

“Bize göre adalet sağlanmadı. Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında aylardır iddianame hazırlanmadı. Sonunda 78 canımız için hakkımızı aramak üzere Ankara yollarına düştük. Bu çığlığımız adalet arayan herkese ışık oldu.”

Yarın Ulus Meydanı’nda olacaklar

‘78 Can İçin Adalet Yürüyüşü’, 11 Temmuz’da Bolu Adalet Sarayı önünde başlamıştı. Yakınlarını kaybeden aileler Ankara’ya ulaştı. Acılı aileler yarın Ulus Meydanı’nda olacak. Dilovası’nda, Sakarya Hendek’te ve Beşiktaş’ta yakınlarını kaybedenler destek verecek.

Adaletli bir hakim vardı, değiştirdiler

Ayşe Neva Türkmen’in kardeşi Cenk Yılmazer’in eşi İlknur Yılmazer, yargılama süreci hakkında konuştu: “Çok adaletli bir hâkimimiz vardı ve emsal niteliğinde bir karar verdi. Ancak daha sonra görev değişikliği yapıldı. Bakanlıklar hakkında dava açılsa bile artık olayın geçmişini bilen aynı hâkimle devam edemeyeceğiz. Bu da bizi endişelendiriyor. Bakanlık çalışanları yargılanmalı.”