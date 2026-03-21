CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğu belirtilen bir evin ödeme planına ilişkin noter belgesini paylaşmıştı. Ancak belgeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



ÖDEME NASIL YAPILDI?



Bu duruma dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten belgeye ve taşınmazlarına dair tek bir açıklama dahi gelmedi. Resmi yetkisi olmayan ancak bakanlıkta odası olan Furkan Torlak, çok sayıda gazeteciyi ve fenomeni tek tek arayıp baskı yapmasına rağmen, kimse kılını kıpırdatıp bir destek tiviti bile atamıyor. 24 saattir bu belgeleri reddedecek tek bir argüman bile üretemediler. Tekrarlayayım; bu senetler nasıl ödendi, vergiler ödendi mi, taşınmaz hareketlerinin kaynağı ne? Tüm taşınmazlar hareketleri açıklanacak mı? Yoksa bu suskunluk belgelerin kabulü mü?”



YALNIZ MI BIRAKILDI?



Akın Gürlek’e yönelik servet iddiaları ve paylaşılan ödeme belgelerine karşın, Kabine üyelerinin bu süreçteki sessizliği dikkatlerden kaçmadı. 17 bakanın hiçbirinden Gürlek’e destek mesajı gelmemesi, “Bakan tek başına mı bırakıldı?” sorusunu gündeme taşıdı.



BAKAN GÜRLEK'E BELGELİ YANIT



Özgür Özel’in mal varlığına ilişkin gündeme getirdiği “Lüksemburg’da yatı da var” iddiasına Akın Gürlek “Oraya hiç gitmedim” karşılığını verdi. Gürlek’in açıklamasına CHP’den belgeli yanıt geldi. CHP, Kasım 2025’te Gürlek hakkında gündeme gelen Eti Maden belgesini hatırlattı ve Lüksemburg’da şirket yöneticiliği yaptığına dair belgeyi paylaştı



