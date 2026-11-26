Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde saç tıraşı olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan müşterisini fark eden kuaför Muammer Dalkıran, Heimlich manevrası uygulayarak A.K.'yi kurtardı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. Dalkıran'ın müdahalesiyle A.K.'nin nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı.
A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dalkıran'ın müşterisine müdahale ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.