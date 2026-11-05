Batman'da Spor Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Mikail Avağ'ın öğle arasında yediği tostun lokması nefes borusuna takıldı. Beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'nin Heimlich manevrası uyguladığı öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Olay, 3 Kasım'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu'nda meydana geldi. Avağ'ın nefes alamadığını gören sınıf arkadaşı Muhammet İnanç, koşarak öğretmeni Ekrem İnci'ye haber verdi. Öğrencisinin yanına gelen İnci, uyguladığı manevrayla lokmanın çıkmasını sağladı.

Okulun güvenlik kamerası, Avağ'ın nefes almakta zorlandığı, arkadaşının öğretmenine haber vermek için koştuğu ve İnci'nin müdahale ettiği anları kaydetti.

"HER SENE İLK YARDIM KURSLARIMIZI GÜNCELLİYORUZ"

İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladığını belirten Ekrem İnci, "Aldığımız ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür boğazına takılan lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Ancak çok korkmuştu" dedi.

Öğrencinin korkusunu gidermek için kendisiyle sohbet ettiklerini ve velisine haber verdiklerini anlatan İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla her sene ilk yardım kurslarımızı güncelliyoruz. Eğitimlerimizi alıyoruz. İlk yardımın uygulamada ne kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık. Herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum."

"ÖĞRETMENİME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Miraç Mikail Avağ, yaşadıklarını "Öğle arasında tost yiyordum. Tost boğazıma takıldı. Arkadaşım beni görünce gidip öğretmenime haber verdi. Öğretmenim boğazımdan tostu çıkardı. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı.

Öğretmenine haber veren Muhammet İnanç da "Biz arkadaşımla beraber öğle arasındaydık. Bir anda arkadaşım nefes alamamaya başladı. Ben de bunu görünce hemen öğretmenime koştum. Öğretmenim de gelip hemen ona yardım etti" dedi.