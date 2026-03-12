ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Kaliforniya Üniversitesi tarafından yürütülen bir bilimsel çalışma Güney Kaliforniya havasında ciddi miktarda ftalat yani plastikleştirici tespit etti. Her gün solunan havada hem eski ftalatlar hem de yeni tip kimyasallar bulunduğu açıklandı.

ÜREME BOLZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYOR

Araştırmacılar öğrencilerin bileklerine bir cihaz yerleştirdi. Bu sensör bileklikler havadaki kimyasalları toplayarak analiz etti. Elde edilen bulgulara göre havada on çeşit farklı plastikleştirici türü ve gram başına 100 bin ile 1 milyon nanogram arasında ftalat tespit edildiğini ortaya koydu. yor.DEHP ve DİNP gibi kimyasalların vücuda alınması kanser, üreme bozukluğu ve doğuştan sakatlık riskini açığa çıkarıyor.

YENİ KİMYASALLAR DA GÜVEN VERMİYOR

Bu iki maddenin dışında havada tespit edilen bir diğer kimyasal ise DEHT oldu. DEHT iki kimyasala alternatif olarak piyasaya sürülmüştü. Ama bu kimyasalın etkileri tam anlamıyla bilinmiyor ve havadaki miktarı ise diğer kimyasalları azaltacak seviyede görülmüyor.

TEK SORUN KALİFORNİYA DEĞİL

Yapılan çalışmaya benzer ölçümler ABD'nin doğu kıyısında da yüksek miktarda plastikleştiricinin havaya karışmış olduğunu gösterdi. Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Daid Volz konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Nerede olursanız olun bu kimyasallara sürekli olarak maruz kalıyorsunuz' dedi.

Araştırmacılara göre hasada oluşa bu riskli kirliliği gidermek için tek çarenin plastik üretim ve tüketimini azaltmak olduğunu savundu.