Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kuyumcu dükkanında döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Olay, dün Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Döner yediği sırada nefes borusuna et parçası kaçan kişi, nefes alamayınca fenalaştı.
O sırada iş yerinde bulunan komşu esnaf Murat Akbulut, durumu fark edip Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, yeniden rahat nefes almaya başladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.