Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 9’uncu sınıf öğrencisi B.P., öğretmen Mehmet Salih Çelik tarafından ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Hani ilçesi Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıf öğrencisi B.P.'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı.
Okulda öğretmen olarak görev yapan Mehmet Salih Çelik, öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark edince, Heimlich manevrasıyla müdahale etti.
Olay anı, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.
Yapılan müdahalenin ardından B.P.’nin rahat nefes aldığı görüldü.