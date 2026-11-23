Bursa'nın Nilüfer ilçesinde nefes borusuna simit parçası kaçan müşteri, kahvehane sahibi Sebahattin Kelebekler'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Olay, 21 Kasım'da Fethiye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Simit yiyen müşteri bir anda fenalaşarak nefes almakta zorlanmaya başladı.
Durumu fark eden Kelebekler, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu nefes borusunu tıkayan simit parçası çıkan müşteri, yeniden rahat nefes aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.