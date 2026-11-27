Kayseri’de özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren bir eğitim merkezinde, nefes borusuna yemek parçası kaçarak boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla sağlığına kavuştu. Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde yaşandı. Öğle yemeğini yedikten sonra sınıfına doğru yürüyen H.A. isimli öğrencinin sesindeki değişikliği, nefes alışındaki hırıltıyı ve boğulma belirtilerini fark eden Özel Eğitim Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Erbaş vakit kaybetmeden duruma müdahale etti. ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ Nefes borusu tıkanan öğrenciye hızla Heimlich manevrası uygulayan iki öğretmen, boğaza kaçan yemek parçasını çıkarmayı başardı. Yapılan müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. KURTARMA ANLARI KAMERADA Öte yandan öğretmenlerin zamanla yarıştığı o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, koridorda nefes almakta güçlük çeken öğrencinin yanına koşan öğretmenlerin, soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardıkları anlar yer aldı.

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