CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, orman yangınının sürdüğü Bursa’nın Harmancık ilçesinde yaptığı açıklamada, “2022 yılında ‘10 tane envantere girdi’ denen, gece uçuş, görüş yeteneğine sahip hava söndürme araçları nerede? 2023 yılında Nefes adını Cumhurbaşkanı’nın verdiği; yerli, milli, gece uçabilen hava araçları nerede? Bugün Bursa cayır cayır yanıyor ve karadan bir şey yapma şansımız yok” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şunları söyledi: “Şu an Harmancık’tayız. Öğle saatlerinden sonra artan, 6 noktaya yayılan, kontrol edilemeyen ve şiddetini sürekli arttıran ve bir şey yapamadığımız, sadece etrafını çevrelemeye çalıştığımız, hava araçlarının eksikliğini çok şiddetli bir şekilde hissettiğimiz Harmancık yolu üzerindeyiz. İçimiz sızlıyor, yüreğimiz acıyor. Sesleri duyuyoruz. Bitkilerin seslerini, canlıların seslerini, yok olan ve ölen yeşili ve doğayı ve insanın bunun karşısındaki acziyetini bize yaşatıyorlar.”

Öztürk: Büyük eksiklikler var

CHP’li Hasan Öztürk, “Gece uçuş yeteneğine sahip hava araçlarının Harmancık’a, Bursa’ya kesinlikle ivedilikle gelmesi lazım. Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar artıyor ama burada büyük bir eksiklik var. Buradan ders çıkartarak, çözüm üretmek zorundayız” dedi.