Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, maça hızlı başlayan taraf oldu. Siyah beyazlılar üst üste bulduğu sayılarla ilk dakikalarda 5-2 öne geçti. İlk bölümleri kısır geçen çeyreğin sonlarına doğru dış atışlarla etkili olan Fenerbahçe Tarfin, ilk periyotu 21-10 önde kapattı.

Sarı lacivertliler, etkili oyununu ikinci çeyreğe de taşıdı. Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla farkı 16'ya kadar yükseltti. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe devre arasına 46-27 önde girdi.

Mücadelenin 3. çeyreğinde ilk 5 dakikalık bölümde her iki ekip sayı bulmakta zorlandı. Çeyreğin son bölümde fiziksel teması artıran Beşikta, skoru 56-44'e kadar getirdi ve farkı eritmeye başladı. Maçın kader çeyreğine 58-46 Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.

Son çeyreğe etkili hücumlar yaparak başlayan Beşiktaş, farkı tek hanelere kadar düşürmeyi başardı. Bitime 8.26 kala siyah beyazlılar farkı eriterek skoru 60-52'ye getirdi. Bitime 7 dakika kala Onuralp Bitim'in 3 sayılık isabeti ile farkı 12'ye çıkaran Fenerbahçe skoru 64-52'ye getirdi. Sık sık faullerle duran maçın son 5 dakikalık bölümüne 66-54 Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi ve Beşiktaş molası geldi. Yaklaşık 4 dakika iki tarafın da sayı bulamadığı çeyrekte son 1.43 dakika kala suskunluğu Fenerbahçe bozdu. Karşılaşmayı 72-59 kazanan Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'den Wade Baldwin ve Beşiktaş'tan Jaylen Nowell 13'er sayı ile maçın en sayı üreten isimleri oldu. Baldwin yaptığı 6 asistle de maça damga vurdu.

BAŞKAN TRİBÜNDE YER ALDI

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbide basketbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulunan taraftarlar, salonda renkli görüntüler oluşturdu. İki takımın oyuncuları, ısınmak için parkeye çıktıklarında taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı. Taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti. Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi. Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.