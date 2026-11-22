Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Beşiktaş Fuzul ile Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaştı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı siyah beyazlılar 92-88 kazandı.

Tempolu başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-9’luk eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ın serbest atış çizgisinden 2’de 2 isabetiyle periyot sonuna 3.58 kala farkı 9 yaptı: 20-11. Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 2.50 kala Berk Uğurlu’nun bulduğu 3 sayılık basketle farkı 14’e taşıdı: 25-11. İlk periyot Beşiktaş’ın 29-18 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci periyodun sonuna 4.50’lik süre bulunurken Ante Zizic’in basketiyle skoru 37-24’e getirdi. Siyah-beyazlılar, 4.20 kala farkı yeniden 14’e çıkardı: 40-26. Fenerbahçe, devreye 3.15 kala Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayılık isabetiyle farkı 9’a indirdi: 40-31. Hemen karşılık veren siyah-beyazlılar, periyotta 2.34’lük süre kalmışken Furkan Korkmaz’ın 3 sayılık basketiyle farkı yeniden 14 yaptı: 45-31. Beşiktaş ilk yarıyı 19 sayı önde tamamladı: 54-35.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe, Horton-Tucker’ın periyot sonuna 8.10 kala bulduğu basketle farkı 14’e düşürdü: 55-41. Periyotta 3.17’lik süre bulunurken Wade Baldwin üst üste iki teknik faul birden alarak oyun dışında kaldı. 2.59 kala ise Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, itirazları sebebiyle diskalifiye edildi. Scottie Wilbekin, 1.20 kala attığı basketle farkı 21’e yükseltti: 73-52. Son periyoda Beşiktaş’ın 73-54’lük üstünlüğüyle geçildi.

Son periyoda hücumda ve savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, periyodun ilk 2 dakikalık kısmında farkı 13’e düşürdü: 76-63. Sarı-lacivertliler, periyot sonuna 3.12’lik süre kalırken Horton-Tucker’ın serbest atış çizgisinden 2’de 2 isabet bulmasıyla farkı 8’e indirdi: 86-78. Horton Tucker, bir sonraki pozisyonda ise 3 sayılık basket bularak farkı 5’e düşürdü: 86-81. Fark 2’ye kadar düşse de Beşiktaş maçı bırakmadı ve parkeden 92-88 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fuzul'da Scottie Wilbekin, kaydettiği 21 sayıyla galibiyette öne çıktı. Fenerbahçe Tarfin'de ise 34 sayı üreten Talen Horton Tucker maçın en skorer oyuncusu oldu ancak yenilgiyi önleyemedi.

1. Periyot: Beşiktaş Fuzul 29-18 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot: Beşiktaş Fuzul 54-35 Fenerbahçe Tarfin

3. Periyot: Beşiktaş Fuzul 73-54 Fenerbahçe Tarfin

4. Periyot: Beşiktaş Fuzul 92-88 Fenerbahçe Tarfin