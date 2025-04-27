İspanya Kral Kupası final maçında, Barcelona ile Real Madrid takımları Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 28. dakikasında Pedri’nin attığı golle Barcelona 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla sona ererken Real Madrid 70’te Mbappe ve 77. Dakikada Tchouameni’nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Milli futbolcumuz Arda Güler Tchouameni’nin attığı golde asisti yapan isim oldu. 84. dakikada Ferran Torres attığı golle durumu 2-2’ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.
KUPA 116. DAKİKADA GELDİ
Uzatmalara giden maçta Barcelona 116. dakikada Kounde’nin attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Real Madrid’in beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadeleyi Katalan ekibi 3-2 kazanarak kupaya uzandı.