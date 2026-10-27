Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Köprü Kaplıcaları mevkisinden başladı. Vali Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, yaklaşık 8 kilometrelik parkurun ardından mesire alanında sona erdi.

Programın ardından highline sporcuları Enes Uçar ve Sedat Kale, Diyadin Kanyonu’nda gösteri yaptı. Yaklaşık 120 metre genişliğinde ve 60 metre derinliğindeki kanyonda kurulan halat üzerinde yürüyen sporcular, rüzgârın etkisiyle zaman zaman denge sağlamakta zorlandı. Gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

AĞRI'DA İLK KEZ YAPILDI

Yaklaşık 6 yıldır highline sporu yaptığını belirten Enes Uçar, Diyadin’deki Murat Kanyonu’na kaymakamın daveti üzerine geldiklerini söyledi.

Uçar, “6 yıldır bu sporu yapıyorum. Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu’ndayız. Kaymakam beyin davetiyle geldik. Yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir hat kurduk. Yerden yüksekliği 50-60 metre civarında” dedi.

Sedat Kale ise highline sporunu ekip olarak yaklaşık 15 yıldır Türkiye’de yaptıklarını belirterek, “İp üzerinde yürüme sporudur. Biz bunu ekip olarak Türkiye’de 15 yıldır yapıyoruz. Ağrı’da ilk defa bu faaliyeti yaptık” ifadelerini kullandı.

KANYONDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Ağrı Valiliği koordinasyonunda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında kanyonda yamaç paraşütü de yapıldı. Halk Eğitim kursları ve Aile Destek Merkezlerinde hazırlanan yöresel ürünler tanıtılırken katılımcılara halise, Ağrı döneri, gırar, bal ve seralarda yetiştirilen domatesler ikram edildi.