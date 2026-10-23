Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.S., sevgilisi Z.S.’nin evine gittiği sırada karısıyla karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü.

Karısını silahla tehdit ettiği iddia edilen Ü.S., daha sonra sevgilisi Z.S.’yi de yanına aldı ve otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

İhbar üzerine bölgede hazır bulunan ekipler şüphelinin kullandığı aracı İzmir Bulvarı yakınlarında bulunan otoban kavşağında önünü kesti. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü Ü.S.'ye güvenlik güçleri müdahale etti. Şüpheli etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ELİNDEN YARALANDI

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından etkisiz hâle getirilen Ü.S. gözaltına alındı.

KARISI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aydın Hedef'te yer alan habere göre silahla tehdit edildiği öne sürülen kadın, kocası Ü.S.'den şikâyetçi olmadı. Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.