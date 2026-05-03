İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Old Trafford Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Matheus Cunha ve 14. dakikada Benjamin Sesko'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıya 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle başlayan Liverpool, 9 dakika sonra Cody Gakpo ile skorda eşitliği sağladı: 2-2. Maçın 77. dakikasında Kobbie Mainoo ile bir kez daha öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan Manchester ekibi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

DEVLER LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Manchester United bu galibiyetle puanını 64'e çıkarırken, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi de garantiledi. Bu sezon 11. mağlubiyetini yaşayan Liverpool ise 58 puanda kaldı.