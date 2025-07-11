Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsa üyeleri için başlatılan 25 milyar TL’lik nefes kredisi, açıklandığı gün neredeyse tükendi. Başvuru yapan çok sayıda firma, ‘limit bitti’ yanıtıyla eli boş dönerken, ön başvuru aşamasında ödenen 5.000 TL’lik peşin komisyonlar iade edilmedi. Bu tutarlar doğrudan Kredi Garanti Fonu’na (KGF) aktarıldı. Yani başvurusunu tamamlayan ancak krediye erişemeyen KOBİ’ler, ödedikleri komisyonla ortada kaldı.

Ekonomist Erol Taşdelen, sürece ilişkin şu uyarıda bulundu: “Kredi onayı verilmeden komisyon tahsil edilmesi hem güven sorununa yol açar hem de KOBİ’leri mağdur eder. KGF’nin daha şeffaf bir yöntem benimsemesi, hem sistemin itibarını güçlendirir hem de bu tür mağduriyetlerin önüne geçer.”

TOBB: LİMİTLER BİTMEDİ

KGF kredi destek paketinde, bankalara tahsis edilen limit birçok bölgede ilk günden bittiği öğrenilmişti, ancak TOBB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bankaların entegrasyonuna göre, 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı anımsatarak, “Nefes Kredisi, limit bitene kadar devam edecek” denildi.