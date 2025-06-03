Bugün yurt içi tarafta tüm gözler enflasyon rakamlarında. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece emekli ve memur maaş oranları da şekillenmeye başlayacak aynı zamanda Haziran ayı kira zam oranı da belli olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçmişti.

GÖZLER MAYIS ENFLASYONUNDA

Mayıs ayına dair beklenti ise Mayıs ayında enflasyonun gerileyebileceği yönünde. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

KRİTİK VERİ ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM

Kritik enflasyon rakamları öncesinde döviz kurlarında sakin seyrin olduğu görülüyor. Haftaya yükselişle başlayan döviz kurları bugün daha sakin bir seyir sergiliyor. Haftanın ilk işlem gününü 39,09 ile 39,25 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 39,10 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise Sabah seansında 08.44'te 39,16 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de sakin seyrin olduğu görülüyor. haftanın ilk işlem gününü 44,53 ile 44,89 aralığında geçiren Euro/TL günü 44,84 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 44,74 seviyesinde bulunuyor.