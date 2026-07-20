Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararını, 56 gün sonra Yargıtay'a göndermiş ve temyiz incelemesi için süreç resmen başlamıştı.



Bugün başlayan adli tatile rağmen Yargıtay'ın söz konusu dosyayı öncelikli ilan etmesi halinde her an incelemeye alabileceği öğrenilirken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in kurmaya hazırlandığı Yeni Parti'nin kaderini de Yargıtay'ın tutumu belirleyecek.





MASADA 3 SENARYO VAR



Hukukçulara göre Yargıtay, önüne gelen 'mutlak butlan' dosyası hakkında üç farklı yol izleyebilir.



Senaryo 1: Davanın önemi dikkate alınarak, dosyanın nihai incelemesi aylarca devam edecek bir sürece yayılabilir ancak CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine neden olan 'tedbir' kararı hemen bugün sonuçlandırılacak bir incelemeyle kaldırılabilir ya da onanabilir.



Senaryo 2: Dosya, Yargıtay'a iletildiği gibi olağanüstü derece öncelikli ilan edilmiş ve incelenmeye başlanmışsa, Yargıtay'ın İstinaf mahkemesinin kararına yönelik nihai incelemesi bugün sonuçlanabilir. Mahkeme kararı onaylayarak kesinleştirebilir ya da karara karşı görüş bildirerek yeniden yerel mahkemeye gönderebilir.



Senaryo 3: Yargıtay, dosyanın olağanüstü derecede önemine rağmen farklı önemde dosyalar olduğunu belirterek bu dosyayı da incelemeler için sıraya sokabilir. Böyle bir durumda Yargıtay'ın 'mutlak butlan' dosyasını incelemesi en iyi ihtimalle 3 ila 6 ay arasında bir sürece yayılabilir.



Yargıtay'ın ilk senaryoda belirtilen tedbir kararını bugün kaldırması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultayı yeniden geçerli sayılacak ve Özgür Özel ile parti yönetimi yeniden görevine dönebilecek.





