MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar arasından bir isim daha hedefine ulaştı. Haftalardır süren zorlu eleme sürecinin ardından Şiringül, şeflerden aldığı yüksek puanlarla dördüncü beyaz önlüğün sahibi oldu.

YARIŞMACILAR TER DÖKTÜ

20 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu tabağı en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta ter döktü.

GECENİN KAZANANI BELLİ OLDU

Kritik gecede yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için tüm yeteneklerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakiplerini geride bırakan Şiringül, gecenin kazananı oldu.

Başarılı tabağıyla şeflerden tam not alan Şiringül, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dördüncü ana kadro yarışmacısı olarak beyaz önlüğü almaya hak kazandı.

ANA KADRO BİLETİNİ KAZANAN İSİMLER

Sezonun ilk bölümlerinden itibaren ana kadroya yükselen diğer isimler ise şöyle:

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi önümüzdeki bölümlerde yeni yarışmacıların katılımıyla devam edecek.