Ávila ilindeki Casavieja, Piedralaves ve Mijares çevresi, yaz aylarında büyük Burgohondo yangınından etkilenmişti. Yangının ardından dağlarda kalan kül, çamur ve yanmış bitki kalıntıları şiddetli yağışlarla birlikte aşağıya sürüklendi. Bu akışın su kaynaklarına ulaşmasıyla normalde berrak olan sular kısa sürede siyaha döndü.

YAĞMUR KÜLLERİ NEHİRLERE TAŞIDI

Burgohondo'da 22 Temmuz'da başlayan büyük orman yangını yaklaşık 38 bin hektarlık alanı etkiledi. Yangının ardından bitki örtüsünü kaybeden arazide toprağı ve külü tutacak doğal tabaka büyük ölçüde ortadan kalktı. Şiddetli yağmur başlayınca yamaçlardaki kül, çamur, yanmış bitki parçaları ve diğer tortular hızla aşağıdaki su kaynaklarına taşındı.

Özellikle Piedralaves'teki suyun görünümü yetkililer tarafından katranı andıracak kadar koyu olarak tarif edildi. Casavieja'daki yedek su rezervinin de kirlenmesiyle bölgede içme suyu sıkıntısı ortaya çıktı. Casavieja, Piedralaves ve Mijares'te yaşayan binlerce kişi için şişelenmiş su ve tankerlerle acil su temini sağlandı.

KÜLLERİN DAHA BÜYÜK BARAJA ULAŞMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bölgedeki asıl endişelerden biri, yağmurla taşınmaya devam eden kül ve tortuların El Burguillo Barajı'na ulaşması. Baraj, Alberche Nehri üzerindeki önemli su kaynaklarından biri ve nehir buradan Madrid yönündeki San Juan ve Picadas barajlarına doğru ilerliyor.

Yetkililer şimdi su kaynaklarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Piedralaves'te zarar gören su toplama noktalarının onarılması ve normal şebeke suyunun yeniden sağlanması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki yeni yağışların dağlarda kalan kül ve tortuları yeniden nehirlere taşıma riski bulunuyor.