Tuna Nehri'nde su seviyesi tarihi dip seviyeye indi. Suların çekilmesiyle binlerce yıllık olduğu düşünülen mamut kemikleri gün yüzüne çıktı. Uzmanlar kalıntıları incelemeye aldı.

Bulgaristan'ın kuzeyinde, Tuna Nehri'nde su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen mamut kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Kalıntılar, çarşamba günü Riachovo köyünde yaşayan bir kişinin nehir yatağında sıra dışı kemikler fark etmesiyle bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Ruse Bölgesel Tarih Müzesi uzmanları, ilk incelemelerinde bir alt çene kemiği, iki fildişi ve mamut kaburgasına ait olduğu değerlendirilen bir kemik parçası tespit etti.

Bölge geçmişte bataklıktı

Müze Müdürü Nikolai Nenov, kalıntıların kökeni ve yaşının belirlenmesi amacıyla kapsamlı incelemelerin perşembe günü yapılacağını açıkladı. Nenov, "Bunu sansasyonel bir keşif olarak nitelendirmem, ancak bu kadar eski kalıntıların ortaya çıkarılması bilim açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin geçmişte bataklık alan olduğu yönündeki değerlendirmeleri hatırlatan Nenov, mamutun binlerce yıl önce burada yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi tarihi ölçüde geriledi. Benzer şekilde kıtanın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde de su seviyesinin kritik düzeylere düştüğü belirtiliyor.