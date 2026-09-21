Olay, çarşamba sabahı San Pablo Körfezi’nde yaşandı. Concord kentinde yaşayan 57 yaşındaki Zach Medinas, ekibiyle balık tuttuğu sırada körfezin karşı tarafından gelen sıra dışı bir görüntü fark etti.

Bir mavnaya sabitlenmiş iki katlı bir ev, küçük bir motorlu tekne tarafından su üzerinde çekiliyordu.

Balıkçılık işletmesi Gatecrasher Fishing Adventures’ın sahibi olan Medinas, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Medinas, “Gelirken gördüm ve herkes gibi benim de tepkim aynı oldu. Bu da ne?” diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

İKİ KATLI EV KÖRFEZDE ÇEKİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarı tonlardaki iki katlı evin üst bölümünde bir veranda bulunduğu görülüyor. Yapının bir mavnaya sabitlendiği ve küçük tekne tarafından körfez boyunca çekildiği görüntülere yansıdı.

Evin Oakland yönüne götürüldüğü belirtildi.

Medinas ve beraberindeki balıkçılar, ABD Sahil Güvenliği ekiplerinin bölgedeki diğer deniz araçlarını telsiz üzerinden evin çekildiği konusunda uyardığını duydu.

San Pablo Körfezi’nin kuzeydoğu kesiminde gerçekleşen taşıma sırasında rüzgarlı hava ve güçlü akıntıların etkili olması, Medinas’ın yolculuğun güvenliğine ilişkin endişe duymasına neden oldu.

Deneyimli balıkçı, manzarayı “İnanılmaz derecede tehlikeli ve tamamen tuhaf görünüyordu” sözleriyle değerlendirdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olayı görüntüleyen Medinas’ın sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Görüntü, cuma akşamına kadar Instagram’da yaklaşık 140 bin izlenmeye ulaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise iki katlı bir evin körfezde bu şekilde taşınmasının yasal olup olmadığını sorguladı.

ABD Sahil Güvenliği, sıra dışı taşımanın yasal olduğunu açıkladı.

San Francisco Sahil Güvenlik Sektörü’nden Teğmen John Thompson, Vallejo İstasyonu’ndan bir ekibin teknenin yanına giderek gerekli güvenlik ekipmanlarını kontrol ettiğini ve ekipmanların mevcut olduğunu doğruladığını söyledi.

Thompson, evin kendi motorunun bulunmadığını ve bir mavnaya sabitlenerek çekildiğini belirtti.

Sahil Güvenliği’nin açıklamasına göre evi çeken kişi ticari bir taşımacılık faaliyeti yürütmüyordu. Yapının, bir arkadaşına yardımcı olmak amacıyla taşındığı belirtildi.